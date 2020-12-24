В Пензенской области ревнивый муж объяснил убийство жены и ее любовника

24.12.2020 | 19:50

На 15 лет в колонию строгого режима отправится ревнивец, из-за действий которого скончалась его жена и ее любовник. Трагедия произошла в июне 2020-го в одном из сел Каменского района.

Фактически мужчина забил женщину и соперника деревянной скалкой, причем супруге нанес не менее 49 ударов. Свою вторую половинку будущий убийца нашел в доме знакомого.

«Жена, раздетая, валялась на полу», - пояснил он.

Женщина 1982 года рождения и мужчина 1961-го скончались в скорой по дороге в больницу.

Агрессор вину признал частично, найдя оправдание своему поведению.

«Подсудимый считает, что действовал в состоянии аффекта из-за того, что длительное время жена ему изменяла, над ним смеялись. А мужчина, которому нанес удары, сам спровоцировал его», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Сельчанин стоял на учете у врача-нарколога как алкоголик, в момент совершения преступлений он был сильно пьян. Для суда это стало отягчающим обстоятельством.

У ревнивца есть несовершеннолетний ребенок. Теперь мальчик оказался на попечении сестры погибшей женщины.