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Криминал

В Пензенской области ревнивый муж объяснил убийство жены и ее любовника

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На 15 лет в колонию строгого режима отправится ревнивец, из-за действий которого скончалась его жена и ее любовник. Трагедия произошла в июне 2020-го в одном из сел Каменского района.

Фактически мужчина забил женщину и соперника деревянной скалкой, причем супруге нанес не менее 49 ударов. Свою вторую половинку будущий убийца нашел в доме знакомого.

«Жена, раздетая, валялась на полу», - пояснил он.

Женщина 1982 года рождения и мужчина 1961-го скончались в скорой по дороге в больницу.

Агрессор вину признал частично, найдя оправдание своему поведению.

«Подсудимый считает, что действовал в состоянии аффекта из-за того, что длительное время жена ему изменяла, над ним смеялись. А мужчина, которому нанес удары, сам спровоцировал его», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Сельчанин стоял на учете у врача-нарколога как алкоголик, в момент совершения преступлений он был сильно пьян. Для суда это стало отягчающим обстоятельством.

У ревнивца есть несовершеннолетний ребенок. Теперь мальчик оказался на попечении сестры погибшей женщины.

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Гость||

Скотство

Гость||

Алкоголики они все ревнивые. Вернее не они а водка делает.

Гость||

Состояние аффекта не может быть из - за того что...., дурачок сам себе умышленное признал и еще с отягчающими под шофе.

Гость||

для глубинки это обычное дело

Гость||

38 и 58 лет? как то странно

Гость||

маска не правильно одета

Гость||

Гость писал(a):

маска не правильно одета
надета мож?

Гость||

Ибо каждая жена для своего мужа, а вы распутники... берегитесь мужика со скалкой, когда будете залазить на чужую бабу, да и сами держите скалку поближе, так, на всякий случай

Гость||

Какой "адвокат" защищал этого человека? Почему не запросили суд присяжных?

Гость||

Нашел бы другую собутыльницу,или дур на селе больше не осталось.Надоже такого парня ссаного унизили.

Гость||

Гость писал(a):

маска не правильно одета
Да, всё верно, носят их нынче только дурачки. У кого легкие лишние или в запасе в холодильнике лежат ещё одни.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.12.2020 21:54|

Какой "адвокат" защищал этого человека? Почему не запросили суд присяжных?

такой адвокат был

Гость||

23:08

В прям точку!

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/refond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Гость||

Потому чта пылкий Отелло он , оттуда и два жмура ...

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Имя: Гость
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