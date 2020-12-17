Теплица в сарае: троих зареченцев будут судить за продажу марихуаны

17.12.2020 | 09:34

Трое жителей Заречного предстанут перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств. Мужчины в возрасте от 32 до 34 лет оборудовали в сарае в селе Степановка теплицу для выращивания конопли.

«Условия создали идеальные: помещение утеплили, провели свет и организовали полив. Здесь же сырье сушили. Урожай собирали хороший. Полученную марихуану фасовали в пакеты и продавали через закладки в Заречном», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на старшего помощника прокурора города Сергея Занадолбина.

Сбытом занимался один из подельников. Он сам употреблял наркотики и знал, кому их можно продать. Он же предложил распространять не только марихуану, но и синтетические наркотики (прекурсоры для их изготовления предполагалось закупать через интернет).

Незаконную деятельность прекратили сотрудники полиции. Они сделали контрольную закупку и задержали членов преступной группы.

Из лаборатории изъяли весы, колбы, пакеты и другие предметы, которые использовались для изготовления и фасовки наркотических средств. Были проведены необходимые экспертизы.

«Дело передано в суд. Молодым людям предъявлено обвинение. Каждому грозит до 10 лет лишения свободы», - уточняет «Заречье сегодня».