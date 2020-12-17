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Криминал

Теплица в сарае: троих зареченцев будут судить за продажу марихуаны

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Трое жителей Заречного предстанут перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотических средств. Мужчины в возрасте от 32 до 34 лет оборудовали в сарае в селе Степановка теплицу для выращивания конопли.

«Условия создали идеальные: помещение утеплили, провели свет и организовали полив. Здесь же сырье сушили. Урожай собирали хороший. Полученную марихуану фасовали в пакеты и продавали через закладки в Заречном», - сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на старшего помощника прокурора города Сергея Занадолбина.

Сбытом занимался один из подельников. Он сам употреблял наркотики и знал, кому их можно продать. Он же предложил распространять не только марихуану, но и синтетические наркотики (прекурсоры для их изготовления предполагалось закупать через интернет).

Незаконную деятельность прекратили сотрудники полиции. Они сделали контрольную закупку и задержали членов преступной группы.

Из лаборатории изъяли весы, колбы, пакеты и другие предметы, которые использовались для изготовления и фасовки наркотических средств. Были проведены необходимые экспертизы.

«Дело передано в суд. Молодым людям предъявлено обвинение. Каждому грозит до 10 лет лишения свободы», - уточняет «Заречье сегодня».

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Гость||

спецы

Гость||

Ну и вляпать дурам на первый раз лет по 20 ...

Гость||

Заварить ворота!

Гость||

Гость писал(a):

Ну и вляпать дурам на первый раз лет по 20
вы антикиллер смотрели?

Имя: Гость
Комментарий:

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