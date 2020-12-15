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Криминал

Два молодых пензенца подозреваются в сбыте фальшивых денег в Саратове

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Двух жителей областного центра, одному из которых 20 лет, другому - 22, подозревают в сбыте фальшивых денег. Парней задержали на вокзале Пенза-I, когда они выходили из поезда. При личном досмотре у них изъяли шесть фальшивых купюр номиналом по 5 тысяч рублей.

По версии следствия, преступление было совершено в Саратове. Молодые люди через интернет купили поддельные билеты Центрального банка России, забрали закладку с подделками из тайника и расплатились ими в саратовских аптеках. По имеющейся у правоохранителей информации, пензенцы могут быть причастны более чем к 10 фактам сбыта.

На видеозаписи один из задержанных признается: «Ходил по Саратову, сбывал фальшивые купюры в аптеках». Другой объясняет свой поступок тяжелой ситуацией: «У меня очень много долгов, кредитов. Меня не берут на нормальную работу, я толком не мог обеспечивать семью».

«Ранее по каждому из выявленных фактов были возбуждены уголовные дела, которые будут соединены в одно производство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

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Источник — видео 64.мвд.рф
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