В Пензе начался суд над лунинцем, обвиняемым в двойном убийстве

11.12.2020 | 12:36

В четверг, 10 декабря, Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 25-летнего жителя рабочего поселка Лунино, обвиняемого в убийстве двух человек и в повторной пьяной езде.

В ночь с 3 на 4 июня пьяный мужчина поссорился с 44-летней матерью и 70-летней бабушкой. Он избил родственниц кулаками, ногами и палкой. Матери он нанес не менее 43 ударов, бабушке - не менее 29. Женщины скончались на месте.

На следствии лунинец пояснил, что его мать нигде не работала и злоупотребляла спиртным. Из-за этого между ней и бабушкой постоянно происходили скандалы, которые его раздражали. Вечером 3 июня между женщинами вновь разгорелась ссора.

Молодой человек просил их успокоиться, но они продолжали кричать. Мужчина вытащил их из спальни в коридор, и бабушка пригрозила, что вызовет полицию. Тогда он набросился на них с побоями и не остановился, даже когда обе потеряли сознание.

Когда жертвы агрессора перестали подавать признаки жизни, он снял с себя одежду и сжег в печи. А рано утром пришел в отдел полиции и сознался в произошедшем.

Помимо двойного убийства, лунинец обвиняется еще в одном преступлении. 29 ноября 2019 года около 4:00 он пьяным сел за руль ВАЗ-2110, принадлежащего его приятелю, и врезался в дерево у АЗС на улице Революционной. Ранее мужчину уже оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года за нетрезвую езду.

Сам мужчина признался, что вместе с другом выпивал в ночном клубе, а потом сел за руль. Когда его попытались остановить сотрудники ДПС, он проигнорировал их требование, а затем попал в ДТП.

«На первом судебном заседании прокурор огласил предъявленное обвинение и был установлен порядок исследования доказательств. Суду предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить виновность или невиновность подсудимого, вынести обвинительный или оправдательный приговор», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.