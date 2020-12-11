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Криминал

Пензенца поймали в Сочи с 1 600 капсулами препарата сильного действия

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25-летний житель Пензы предстанет перед сочинскими судьями. Правоохранители задержали его на улицах приморского города для проверки документов. При этом молодой человек попытался убежать, но ему не удалось скрыться.

Полицейские изъяли у пензенца 1 600 капсул с лекарством прегабалин, включенным в список сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.

Крупным размером для партии прегабалина считается 50 граммов. Общая масса изъятого у пензенца препарата, как показала экспертиза, составила около 750 граммов.

Как установило следствие, мужчина планировал сбыть лекарство в Сочи. В отношении него было возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. На данный момент следствие закончено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

«Санкция инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сначала подумал, что про Спутник V речь идет, а тут он оно чо оказывается....

Имя: Гость
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