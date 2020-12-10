В Кузнецке инспектор ДПС отказался от взятки и вызвал опергруппу

10.12.2020 | 11:27

Во вторник, 8 декабря, в Кузнецке произошел инцидент: водитель автомобиля попытался подкупить полицейского.

В 15:50 на улице Пензенской сотрудник ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 58-летний мужчина. При проверке документов у водителя было установлено, что срок действия полиса ОСАГО закончился.

Чтобы избежать составления протокола, автомобилист предложил инспектору 500 рублей, положив купюру между передними сиденьями.

Однако сотрудник правоохранительных органов отказался от денег и сообщил о происходящем в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа. Теперь водителю грозит наказание за попытку дать взятку должностному лицу.

«Ответственность за данный вид преступления регламентируется статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.