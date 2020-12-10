Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|11:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Кузнецке инспектор ДПС отказался от взятки и вызвал опергруппу

Печать

Во вторник, 8 декабря, в Кузнецке произошел инцидент: водитель автомобиля попытался подкупить полицейского.

В 15:50 на улице Пензенской сотрудник ДПС остановил автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 58-летний мужчина. При проверке документов у водителя было установлено, что срок действия полиса ОСАГО закончился.

Чтобы избежать составления протокола, автомобилист предложил инспектору 500 рублей, положив купюру между передними сиденьями.

Однако сотрудник правоохранительных органов отказался от денег и сообщил о происходящем в дежурную часть. На место прибыла следственно-оперативная группа. Теперь водителю грозит наказание за попытку дать взятку должностному лицу.

«Ответственность за данный вид преступления регламентируется статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

500р :) таких цен нет ты откуда мужик?

Гость||

Совсем народ глупый,не знают,что за взятку дают срок,даже если не посадят,то оштрафуют .Инспектору выгодней опергруппу вызвать и

получить благодарность и премию получить в несколько тыщ,чем связываться с вашими 500 р

Гость||

Теперь за такую смешную взятку дело возбудят за оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей))

Гость||

Штраф за отсутствие ОСАГО 500 рублей. Со скидкой вообще 250 рублей.

До чего же тупой водила...

Гость||

Гость писал(a):

Штраф за отсутствие ОСАГО 500 рублей. Со скидкой вообще 250 рублей.
Это если дома забыл. А если вообще нет, то 800/2=400, что тоже меньше, чем 500!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте