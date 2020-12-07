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Криминал

Земетчинский водитель не признал вину в ДТП, в котором погибло двое

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В поселке Земетчино вынесли приговор 22-летнему водителю. Молодого мужчину признали виновным в ДТП, которое унесло жизни двух человек.

Авария произошла 4 февраля 2019 года около 0:15 в поселке Земетчино, на пересечении улиц Ленина и Белинского. Молодой водитель управлял Renault Duster, который принадлежал его отцу, проигнорировал знак «Уступите дорогу», не убедился в отсутствии на перекрестке других машин и врезался в ВАЗ-2110, который двигался по главной дороге, улице Ленина.

В отечественной легковушке находились четыре человека. В результате столкновения погибли двое мужчин в возрасте 21 и 32 года: водитель и сидевший на переднем сидении пассажир. Также тяжелые травмы получил сельчанин, путешествовавший на заднем сидении «десятки».

Рядом с местом ДТП оказалась фельдшер скорой, которая возвращалась с вызова. Именно она оказала пострадавшим первую помощь. Кроме того, к устранению последствий столкновения были привлечены сотрудники МЧС.

«Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал и показал суду, что он не виноват в ДТП. Считает, что виновником являлся водитель автомобиля ВАЗ, который двигался на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения и с превышением скорости», - рассказали в пресс-службе Земетчинского районного суда.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что молодой мужчина положительно характеризуется по месту жительства и учебы, не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, а также противоправные действия водителя «десятки», который сел пьяным за руль.

Водителя приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

Кроме того, молодому человеку предстоит выплатить компенсацию морального вреда двум потерпевшим: 500 тыс. рублей - пассажиру ВАЗа, травмы которого расценили как причинение тяжкого вреда здоровью, и 1 млн рублей - матери погибшего водителя.

Мать пассажира, чью жизнь тоже унесла авария, от компенсации отказалась.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сельчанин,путешествовавший на заднем сидении "десятки".Спасибо,Пензаинформ.

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