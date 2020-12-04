За торговлю контрафактным табаком семь пензенцев попали за решетку

04.12.2020 | 16:23

Вступил в силу приговор семи жителям Пензы, от 33 до 40 лет, за торговлю контрафактными сигаретами и пособничество в этом преступлении.

Организатором преступной группы стал директор ООО «БиоПак», которое занималось производством упаковочных материалов и их продажей.

Из работников своей фирмы директор создал группу, которая с сентября 2016 года по 21 ноября 2017-го торговала в Пензенской области и других регионах России контрафактными сигаретами.

«Каждый из членов организованной группы выполнял отведенную ему роль. С целью конспирации в телефонных переговорах использовались шифрованные термины. Для придания видимости законности деятельности осуществлялась торговля непродовольственными товарами, в том числе сигаретами, маркированными специальными марками АО «Гознак», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

При этом торговцы нелегальным табаком всячески конспирировались. «БиоПак» заключал договоры с официальными дистрибьюторами, которые поставляли легальную маркированную продукцию. Одновременно закупались и контрафактные сигареты, их перевозили на автомобилях фирмы по поддельным документам под видом конфет.

Блоки хранились в арендованных в Пензе и области помещениях, а сбывались по цене ниже рыночной на различных торговых точках. Причем одна из них принадлежала индивидуальному предпринимателю, входившему в группу.

Во время обысков на складах, в торговых павильонах и автофургонах сотрудники правоохранительных органов изъяли 590 377 пачек сигарет с поддельными акцизными марками и без них. Общая стоимость товара составила 38 млн 917 тыс. 854 рублей.

Подсудимые свою вину признали частично. В результате организатор преступной группы приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Сроки наказания другим ее участникам варьируются от 2 лет и 6 месяцев до 1 года и 2 месяцев. Местом отбывания наказания назначены исправительные колонии строгого режима.

Также будут конфискованы и обращены в доход государства восемь автофургонов марки «ГАЗ» и около 7 млн рублей, изъятых во время обыска. Табачная продукция подлежит уничтожению.

«Не согласившись с приговором, трое осужденных и пятеро адвокатов подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 2 декабря», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.