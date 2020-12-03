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Криминал

В Пензе осудили мужчину, три дня прожившего с мертвой матерью

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В Пензе вынесли приговор 49-летнему уроженцу Лунинского района. Мужчину обвинили в смерти 81-летней матери.

Инцидент произошел 24 июня на Ладожской улице в областном центре. Как установили следствие и суд, горожанин вернулся домой из бара. Пожилая мать встретила его упреками, поскольку мужчина злоупотреблял спиртным и не хотел работать.

Разозлившись, сын ответил агрессией, ударив пенсионерку.

«Заведомо зная о наличии у нее хронического заболевания, связанного со снижением прочности костей и повышением риска переломов, он надавил двумя руками сверху вниз на ее грудь, причинив тупую травму со множественными переломами ребер и повреждениями внутренних органов грудной клетки, от которой женщина скончалась на месте происшествия», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Затихшая родительница нисколько не обеспокоила пензенца, он остался дома, продолжая пить. О случившемся он сообщил родственникам лишь на следующий день, 25 июня. Сестра, прибыв в квартиру 27-го числа, увидела бездыханное тело матери и вызвала правоохранителей.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - добавила Светлана Артамонова.

Также пензенец выплатит сестре 600 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Пока приговор в силу не вступил.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Моральный урод!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

О случившемся он сообщил родственникам лишь на следующий день, 25 июня. Сестра, прибыв в квартиру 27-го числа, увидела бездыханное тело матери и вызвала правоохранителей.
Т.е. сестра знала о преступлении и приехала только 27?

Гость||

Кому выплатит?

Имя: Гость
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