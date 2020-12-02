В Кузнецком районе тракторист сорвался с крыши мастерской

02.12.2020 | 12:55

В Кузнецком районе по факту травмирования 39-летнего рабочего возбудили уголовное дело. Инцидент произошел днем 21 ноября в селе Каменка.

Мужчина, работавший в организации трактористом, чинил крышу мастерской, не удержался и сорвался вниз, упав на пол помещения.

Работник получил множественные телесные повреждения. Медики госпитализировали его.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование продолжается, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

1 декабря стало известно, что в цеху АО «Пензтяжпромарматура» в областном центре во время время опрессовки оборудования погиб слесарь 1959 года рождения. В мужчину попала сорвавшаяся с изделия крышка, он скончался на месте от полученных травм.