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Криминал

Отдых с подругой в пензенском кафе закончился для посетителя больницей

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Вечером во вторник, 1 декабря, возле крыльца кафе на Тернопольской улице в Пензе завязалась драка - двое мужчин напали на одного. Увидев это, сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.

Через несколько минут к кафе прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. У входа бойцы увидели 26-летнего мужчину с явными травмами и вызвали скорую помощь. Приехавшая бригада доставила потерпевшего в одну из пензенских больниц, где врачи приняли решение о его госпитализации.

Опросив очевидцев, стражи порядка выяснили, что молодой человек отдыхал в кафе с приятельницей. Неожиданно к нему подошли двое неизвестных и стали провоцировать на конфликт. Уже на улице они подкараулили мужчину, набросились на него и нанесли удары по голове.

«Мужчины 27 и 30 лет были задержаны на месте, своей причастности к содеянному отрицать не стали, для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

В 26 лет дома с женой надо сидеть,а не по кафешкам шляться.

Гость||

Опять Прхлада.

Гость||

уреловские дела

Гость||

Наверное он маску не одел,вот и получил в жбан.

Гость||

Маленькие дети, ни за что на свете

Не ходите, дети, вы в Прохладу эту пиво попивать!

Там одни акулы, там одни гориллы,

Там одни большие крокодилы.

Змей Горыныч||

Гость писал(a):

В 26 лет дома с женой надо сидеть,а не по кафешкам шляться.
Ну конечно же, он Вас забыл спросить, где ему шляться

Гость||

СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам---- http://bit.do/xznakom

Имя: Гость
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