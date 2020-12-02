Отдых с подругой в пензенском кафе закончился для посетителя больницей

02.12.2020 | 10:20

Вечером во вторник, 1 декабря, возле крыльца кафе на Тернопольской улице в Пензе завязалась драка - двое мужчин напали на одного. Увидев это, сотрудники заведения нажали тревожную кнопку.

Через несколько минут к кафе прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. У входа бойцы увидели 26-летнего мужчину с явными травмами и вызвали скорую помощь. Приехавшая бригада доставила потерпевшего в одну из пензенских больниц, где врачи приняли решение о его госпитализации.

Опросив очевидцев, стражи порядка выяснили, что молодой человек отдыхал в кафе с приятельницей. Неожиданно к нему подошли двое неизвестных и стали провоцировать на конфликт. Уже на улице они подкараулили мужчину, набросились на него и нанесли удары по голове.

«Мужчины 27 и 30 лет были задержаны на месте, своей причастности к содеянному отрицать не стали, для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.