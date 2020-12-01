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Криминал

В Пензе вынесен приговор за кражу бензина и денег у полиции

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В Пензе вынесли приговор бывшему начальнику автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» и руководителю коммерческой организации. Первый признан виновным в двух эпизодах халатности, второй - в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия и суда, руководитель фирмы победил в электронных аукционах и заключил государственные контракты на поставку более 390 килограммов ГСМ. Однако обязательств своих он не выполнил, а представил подложные документы о поставке в полном объеме. С октября по декабрь 2017 года он похитил более 13 млн рублей, предназначенных для приобретения нефтепродуктов.

В свою очередь, бывший начальник автохозяйства не проконтролировал исполнение заключенных госконтрактов и допустил хищение топлива и денег. В общей сложности учреждению был причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей.

«Бывшему начальнику автохозяйства назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, руководителю коммерческой организации - в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

более 390 килограммов ГСМ.
penzainform.ru писал(a):
более 13 млн рублей
Опять ерунду пишите.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бывшему начальнику автохозяйства назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, руководителю коммерческой организации - в виде 3 лет лишения свободы
Мента отпустили, комерса закрыли на 3 года))))))

Гость||

Не воруй! Государство не терпит конкурентов!

Гость||

Мента сначала тягали по 159, обосрались. Перекинули на 293. Так,чтобы мундир спасти.Спасли,епть...

Гость||

Я знаю адвокатиху,которая работала по этому делу. Интересно,что она расскажет?

Имя: Гость
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