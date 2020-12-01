В Пензе вынесен приговор за кражу бензина и денег у полиции

01.12.2020 | 11:28

В Пензе вынесли приговор бывшему начальнику автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» и руководителю коммерческой организации. Первый признан виновным в двух эпизодах халатности, второй - в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия и суда, руководитель фирмы победил в электронных аукционах и заключил государственные контракты на поставку более 390 килограммов ГСМ. Однако обязательств своих он не выполнил, а представил подложные документы о поставке в полном объеме. С октября по декабрь 2017 года он похитил более 13 млн рублей, предназначенных для приобретения нефтепродуктов.

В свою очередь, бывший начальник автохозяйства не проконтролировал исполнение заключенных госконтрактов и допустил хищение топлива и денег. В общей сложности учреждению был причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей.

«Бывшему начальнику автохозяйства назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей, руководителю коммерческой организации - в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.