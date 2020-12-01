В Пачелме торговец контрафактным алкоголем был на хорошем счету

01.12.2020 | 16:29

В Пачелме вынесен еще один приговор по делу о торговле контрафактным алкоголем.

Ранее был осужден бывший сотрудник правоохранительных органов, который не только закрывал глаза на алкобизнес своего друга, но и всячески помогал ему. Экс-полицейский получил условный срок.

Вслед за первым приговором прозвучал второй. На этот раз на скамье подсудимых оказался сам торговец.

В мае этого года он купил в Тамбовской области 2 400 полулитровых бутылок алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства, в том числе без обязательных сертификатов соответствия и акцизных марок, и на личном автомобиле привез товар в Пачелмский район для дальнейшего сбыта.

Однако бизнес не заладился - предпринимателя задержали сотрудники ФСБ.

Предприниматель признал вину и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного следствия. Суд учел наличие у него малолетней дочери, а также принял во внимание ряд других обстоятельств.

«Подсудимый характеризуется положительно как лицо, пользующееся заслуженным авторитетом; ранее за добросовестный труд и активную работу по развитию малого предпринимательства он награждался грамотами губернатора Пензенской области и главы администрации Пачелмского района; местная районная газета дважды публиковала о нем очерки как об успешном предпринимателе», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

Однако раньше мужчина привлекался к административной ответственности, а также имел судимость за преступление небольшой тяжести.

В итоге виновный приговорен к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и штрафом в доход государства в размере 25 000 рублей. Одновременно принято решение об уничтожении 2 400 бутылок немаркированной алкогольной продукции.

Приговор в законную силу не вступил.