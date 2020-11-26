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Криминал

В Пензе на камеру попал момент кражи денег из кассы в магазине

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На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, запечатлен мужчина, ворующий деньги. Касса, из которой были похищены наличные, находится в одном из магазинов по продаже алкоголя на проспекте Победы в городе Пензе. О преступлении сообщил управляющий торговой точки. Это оказался лишь один эпизод из серии подобных краж.

«В этот же день в полицию с аналогичным заявлением обратилась управляющая магазином той же торговой сети. Женщина рассказала, что в ночное время неизвестные лица путем повреждения входной двери проникли в помещение магазина, где из кассы похитили денежные средства в сумме более 13 000 рублей», - сообщила старший следователь отдела ОП № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое мужчин. Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Саратова. В совершении краж они признались.

«С их слов, они специально выбирали небольшие торговые точки, так как в ночное время они плохо охраняются», - пояснила Елена Селезнева.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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