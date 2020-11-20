Житель Неверкинского района остался без интима и 41 000 рублей

20.11.2020 | 11:29

40-летний житель села Каменный Овраг Неверкинского района связался по Сети с девушкой, оказывающей интимные услуги, но прогадал.

Мужчина нашел объявление и позвонил по указанному в нем номеру. На том конце провода ответил женский голос, который сообщил, что для визита жрицы любви требуется предоплата в 4 000 рублей.

Сельчанин перевел сумму по указанным реквизитам и стал ждать. Телефон мужчины вновь зазвонил. На этот раз беспокоил незнакомец, заявивший, что еще необходимо оплатить и страховку, которую вернут, как только девушка появится.

«Под различными предлогами гражданин перечислил более 41 000 рублей, а девушка так и не приехала. Все телефоны, с которых ему звонили, были отключены», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества проводится проверка. Полиция принимает все меры к тому, чтобы установить личности злоумышленников.

Похожая история случилась ранее с 31-летним жителем Засечного. Несостоявшееся рандеву обошлось мужчине в 75 000 рублей.