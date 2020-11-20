25-летний пензенец умер после драки в овраге на ул. Ульяновской

20.11.2020 | 08:14

В Пензе завершено расследование уголовного дела о смерти 25-летнего мужчины. Он погиб летом 2020 года после конфликта, произошедшего в овраге рядом с домом на улице Ульяновской.

«По данным следствия, в ночное время 4 июня обвиняемый употреблял спиртные напитки в компании знакомых, среди которых находился потерпевший. Между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку», - рассказала и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

26-летний злоумышленник схватил нож и ударил одного из оппонентов в область бедра, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшего госпитализировали с острой кровопотерей. На следующий день он скончался в больнице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемого заключили под стражу.

В ближайшее время он предстанет перед судом - дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу.