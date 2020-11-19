В Пензе суд рассмотрит дело о гибели 38-летнего мужчины на ул. Заводской

19.11.2020 | 09:15

В Пензе перед судом предстанет 42-летний мужчина. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По данным следствия, вечером 30 августа обвиняемый вместе с сожительницей находился в квартире на улице Заводской. К ним в гости зашел сосед со своими приятелями, одного из которых (потерпевшего в возрасте 38 лет) злоумышленник видел впервые», - рассказала и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Выпив с гостями, хозяин пошел спать. Вскоре он проснулся от шума - на кухне велись громкие разговоры, слышался смех. Мужчина сделал участникам застолья замечание, попросив вести себя тише.

Одному из гостей это не понравилось. Вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Хозяин несколько раз ударил потерпевшего по голове, а потом вытащил на улицу и оставил на газоне.

Наутро мужчина увидел, что избитый гость лежит на том же месте, и попросил сожительницу вызвать скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали. 3 сентября он скончался в больнице. Согласно выводам экспертов, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, предполагаемого злоумышленника взяли под стражу.

«В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Евгения Воеводина.