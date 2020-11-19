Сетевое издание|18+|Четверг|19 ноя 2020|10:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Пензе суд рассмотрит дело о гибели 38-летнего мужчины на ул. Заводской

Печать

В Пензе перед судом предстанет 42-летний мужчина. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По данным следствия, вечером 30 августа обвиняемый вместе с сожительницей находился в квартире на улице Заводской. К ним в гости зашел сосед со своими приятелями, одного из которых (потерпевшего в возрасте 38 лет) злоумышленник видел впервые», - рассказала и. о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Выпив с гостями, хозяин пошел спать. Вскоре он проснулся от шума - на кухне велись громкие разговоры, слышался смех. Мужчина сделал участникам застолья замечание, попросив вести себя тише.

Одному из гостей это не понравилось. Вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Хозяин несколько раз ударил потерпевшего по голове, а потом вытащил на улицу и оставил на газоне.

Наутро мужчина увидел, что избитый гость лежит на том же месте, и попросил сожительницу вызвать скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали. 3 сентября он скончался в больнице. Согласно выводам экспертов, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, предполагаемого злоумышленника взяли под стражу.

«В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Евгения Воеводина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Это их выбор и мир становится чище...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте