В Пензе пенсионерка выгоняла бродягу из подъезда и поплатилась жизнью

18.11.2020 | 10:01

В Пензе вынесен приговор 32-летнему мужчине без определенного места жительства, зарезавшему пожилую горожанку.

Уроженец Кузнецка уже был дважды судим: в 2017 году - за неуплату алиментов, в 2018-м - за причинение вреда средней тяжести. В последнее время он не был нигде зарегистрирован и решил обосноваться в подъезде одной из многоэтажек Пензы.

26 августа 72-летняя пенсионерка увидела на лестничной площадке пьяного бродягу и стала выгонять его. В ответ тот достал нож и трижды ударил ее в левое плечо. Женщина скончалась от ран и массивной кровопотери.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, хроническое заболевание. Однако служители Фемиды приняли во внимание рецидив преступлений.

В итоге мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

«Осужденному назначено наказание - 7 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.