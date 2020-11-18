В Пензе пенсионерка выгоняла бродягу из подъезда и поплатилась жизнью

В Пензе вынесен приговор 32-летнему мужчине без определенного места жительства, зарезавшему пожилую горожанку.
Уроженец Кузнецка уже был дважды судим: в 2017 году - за неуплату алиментов, в 2018-м - за причинение вреда средней тяжести. В последнее время он не был нигде зарегистрирован и решил обосноваться в подъезде одной из многоэтажек Пензы.
26 августа 72-летняя пенсионерка увидела на лестничной площадке пьяного бродягу и стала выгонять его. В ответ тот достал нож и трижды ударил ее в левое плечо. Женщина скончалась от ран и массивной кровопотери.
Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, хроническое заболевание. Однако служители Фемиды приняли во внимание рецидив преступлений.
В итоге мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
«Осужденному назначено наказание - 7 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):какое иждивение, если судили за неуплату алиментов?