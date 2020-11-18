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Криминал

В Пензе пенсионерка выгоняла бродягу из подъезда и поплатилась жизнью

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В Пензе вынесен приговор 32-летнему мужчине без определенного места жительства, зарезавшему пожилую горожанку.

Уроженец Кузнецка уже был дважды судим: в 2017 году - за неуплату алиментов, в 2018-м - за причинение вреда средней тяжести. В последнее время он не был нигде зарегистрирован и решил обосноваться в подъезде одной из многоэтажек Пензы.

26 августа 72-летняя пенсионерка увидела на лестничной площадке пьяного бродягу и стала выгонять его. В ответ тот достал нож и трижды ударил ее в левое плечо. Женщина скончалась от ран и массивной кровопотери.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, хроническое заболевание. Однако служители Фемиды приняли во внимание рецидив преступлений.

В итоге мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

«Осужденному назначено наказание - 7 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в том числе раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка,
какое иждивение, если судили за неуплату алиментов?

Гость||

Скорее он на иждивении у ребенка был

Гость||

Гость писал(a):

иждивение, если судили за неуплату алиментов?
Ну, например, если ребёнок есть второй. Не благодари.

Гость||

Ну хоть 7 лет под крышей в тепле, с питанием проведёт свою жизнь, чем в подьезде голодным лежать на бетонном полу. Молодец!

Гость||

Гость писал(a):

Ну хоть 7 лет под крышей в тепле, с питанием проведёт свою жизнь, чем в подьезде голодным лежать на бетонном полу. Молодец!
Жалко только, что он с бабулей так, а не с тобой.

Гость||

И никого не удивляет статья? "Причинение смерти по неосторожности" ?!

Гость||

Жалко только, что он с бабулей так, а не с тобой.

- Сейчас жизнь такая. Выживает кто как может. Мне очень жаль.

Гость||

Гость писал(a):

- Сейчас жизнь такая. Выживает кто как может. Мне очень
Вы дурачок?

Гость||

жаль его, 7 лет из жизни выброшенных молодому еще человеку, у которого могло быть все хорошо

Имя: Гость
Комментарий:

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