Сетевое издание|18+|Вторник|17 ноя 2020|12:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

24-летнего жителя области будут судить за убийство матери и бабушки

Печать

В Пензенской области в суд передано уголовное дело о двойном убийстве. В совершении преступлений обвиняют 24-летнего жителя Лунинского района.

Все случилось 3 июня. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью и бабушкой. Старшая родственница пригрозила вызвать полицию.

Услышав это, молодой человек избил женщин руками, ногами и деревянной палкой. Они скончались на месте. Мужчина просидел в квартире ночь, а наутро обратился в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

«Вину гражданин признал частично, не соглашаясь с наличием у него умысла на убийство родственниц», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчине также предстоит ответить перед законом за нарушение ПДД. В августе 2019 года его лишили права управления транспортными средствами, а спустя несколько месяцев он попал в аварию в Пензе - врезался в дерево на улице Революционной. При оформлении материалов ДТП водитель отказался от медицинского освидетельствования.

Поэтому его также будут судить по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - резюмировала Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поэтому его также будут судить по ст. 264.1 УК РФ
То есть если бы не убил, не судили бы и за нарушение ПДД.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте