24-летнего жителя области будут судить за убийство матери и бабушки

17.11.2020 | 11:44

В Пензенской области в суд передано уголовное дело о двойном убийстве. В совершении преступлений обвиняют 24-летнего жителя Лунинского района.

Все случилось 3 июня. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью и бабушкой. Старшая родственница пригрозила вызвать полицию.

Услышав это, молодой человек избил женщин руками, ногами и деревянной палкой. Они скончались на месте. Мужчина просидел в квартире ночь, а наутро обратился в правоохранительные органы.

По факту случившегося возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

«Вину гражданин признал частично, не соглашаясь с наличием у него умысла на убийство родственниц», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчине также предстоит ответить перед законом за нарушение ПДД. В августе 2019 года его лишили права управления транспортными средствами, а спустя несколько месяцев он попал в аварию в Пензе - врезался в дерево на улице Революционной. При оформлении материалов ДТП водитель отказался от медицинского освидетельствования.

Поэтому его также будут судить по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - резюмировала Светлана Артамонова.