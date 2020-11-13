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Криминал

Пензячке не удалось переложить вину за убийство сожителя на соседа

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Вступил в силу приговор, вынесенный 41-летней жительнице Пензы за убийство.

Преступление произошло 5 марта 2020 года в доме на улице Овражной. Женщина с сожителем и соседом устроили застолье. В какой-то момент хозяин начал оскорблять и ее, и приятеля. Обиженный гость ушел, а конфликт разгорелся еще сильнее.

Пензячка схватила нож и семь раз ударила сожителя в грудь, шею и живот. Затем допила все, что оставалось на столе, и легла спать. Утром она обнаружила мужчину мертвым и покинула его дом.

Через восемь дней третий участник застолья обнаружил тело и позвонил сожительнице убитого и в полицию. Он же и рассказал, как 5 марта в его присутствии хозяин дома ругался со своей дамой сердца и выгонял ее из жилья.

Горожанка свою вину не признала, настаивая на том, что в смерти ее гражданского мужа виноват сосед. Однако доказательства говорили об обратном, и суд сделал вывод о ее виновности.

«Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Не согласившись с постановленным приговором, женщина обжаловала его. Однако суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции - без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Таперя у неё сожительницы.

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