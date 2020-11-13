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Криминал

Пензенская полиция ищет бомжа с наколкой в виде кошачьей головы

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Сотрудники пензенского отдела полиции № 3 разыскивают ранее судимого 56-летнего Синегубова Германа Паладивича, уроженца Ростовской области, ведущего бродячий образ жизни, который подозревается в краже.

Преступление было совершено в Пензе 4-5 мая: из магазина на улице Тернопольской злоумышленник украл металлические изделия на сумму 25 000 рублей.

Рост Германа Синегубова - 177 см, волосы седые. Особая примета: на груди - наколка в виде головы кота.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам 598-766, 8 (927) 366-51-52, 598-732», - обращается к населению пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость||

Раздеваем бомжей, смотрим кота.

Гость||

А глаза добрые, как у мотовилова

Гость||

Хрен вы меня найдёте.

Гость||

Идейный.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на груди - наколка в виде головы кота.
До пляжного сезона не найти.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Германа Паладивича
penzainform.ru писал(a):
Германа Паладивича
Как так то?

Гость||

Во взгляде написано: как вы мне все надоели.

Имя: Гость
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