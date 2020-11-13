Пензенская полиция ищет бомжа с наколкой в виде кошачьей головы

13.11.2020 | 13:32

Сотрудники пензенского отдела полиции № 3 разыскивают ранее судимого 56-летнего Синегубова Германа Паладивича, уроженца Ростовской области, ведущего бродячий образ жизни, который подозревается в краже.

Преступление было совершено в Пензе 4-5 мая: из магазина на улице Тернопольской злоумышленник украл металлические изделия на сумму 25 000 рублей.

Рост Германа Синегубова - 177 см, волосы седые. Особая примета: на груди - наколка в виде головы кота.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам 598-766, 8 (927) 366-51-52, 598-732», - обращается к населению пресс-служба УМВД России по Пензенской области.