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Криминал

Из нефтепровода в Городищенском районе украли более 10 тонн топлива

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Суд вынес приговор восьми членам преступной группы, признав их виновными в хищении нефтепродуктов. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального следственного управления и полиции.

Установлено, что не позднее сентября 2018 года житель Чаадаевки 1983 года рождения решил украсть дизельное топливо из магистрального нефтепродуктопровода в Городищенском районе. Он самостоятельно сделал врезку и провел полиэтиленовую трубу в сторону леса. Ущерб от врезки составил около 38 тыс. рублей.

К «делу» чаадаевец подключил знакомого предпринимателя 1975 года рождения, а впоследствии криминальный дуэт вовлек в преступление еще шесть человек в возрасте от 34 до 57 лет. У каждого из них была своя роль, начиная от залива и хранения топлива до его сбыта.

Эта группа с сентября 2018 года по июнь 2019 года с помощью врезки похитила более 10 тонн дизельного летнего топлива. Ущерб, причиненный собственнику - акционерному обществу, составил более 500 тысяч рублей.

Топливо подельники планировали сбыть на автозаправочной станции придорожного комплекса в Кузнецке. Однако сразу после разгрузки нефтепродуктов их задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Жителю Чаадаевки назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, троим соучастникам - от 1 года до 1 года 6 месяцев колонии общего режима, еще четверым подельникам - от 1 года до 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком от полутора до двух лет. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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