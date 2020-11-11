60 ударов ножом: виновнику убийства в Заречном вынесли приговор

11.11.2020 | 13:34

В Заречном вынесли приговор 52-летнему местному жителю, жестоко расправившемуся с 30-летнем горожанином.

Инцидент произошел 3 марта в квартире на проспекте Мира. Четверо мужчин собрались там для распития крепких напитков. Однако вечер закончился конфликтом.

Пока хозяин жилища мирно спал в соседней комнате, молодой собутыльник заинтересовался ценностями старшего. Как после пояснил обвиняемый, новый знакомый стал cпрашивать, есть ли у него при себе или дома деньги. Завязалась драка.

«Подсудимый схватил кухонный нож и нанес им не менее 60 ударов в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей оппонента. Потерпевший добрался до спальной комнаты, где скончался от полученных повреждений», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В момент схватки в комнату вернулся 30-летний приятель раненого. Мужчина попытался остановить нападавшего, но также получил пять ударов ножом. Пострадавшему удалось добраться до спальни, куда ранее пришел его друг. За ним следом вбежал агрессор.

Шум разбудил хозяина квартиры. Вдвоем с травмированным гостем они повалили вооруженного ножом собутыльника, а затем выскочили на лестничную клетку, забаррикадировали дверь жилища и вызвали полицию.

Агрессора задержали, до суда он находился под стражей.

«Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый признал частично и пояснил, что действительно убил первого потерпевшего, поскольку тот пытался снять с него серебряную цепочку для продажи, но умысла на убийство второго потерпевшего у него не было, телесные повреждения ему причинил обороняясь», - добавила Светлана Артамонова.

Служители Фемиды назначили ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшего от его рук зареченца, а также материальные затраты на погребение.

Оставшийся в живых приятель убитого показания на суде дать не смог, поскольку утонул в зоне отдыха закрытого города до заседания.