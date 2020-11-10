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Криминал

Житель Вадинского района превратился в безработного ради 31 000 рублей

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В Вадинском районе сотрудники прокуратуры выявили факт незаконного получения выплат 29-летним жителем села Каргалей.

Мужчина 10 марта устроился на работу в «ПензаМолИнвест» и получал зарплату согласно трудовому договору, действующему до 31 декабря. Но в мае сельчанин решил выдать себя за безработного ради получения пособия и через сайт госуслуг отправил заявление в центр занятости Вадинского района.

Заявку мужчины рассмотрели, поставили его на учет и назначили выплаты. Приятное дополнение к зарплате сельчанин получал в июне и в июле.

«Сумма ущерба ГКУ «ЦЗН Вадинского района» превысила 31 000 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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