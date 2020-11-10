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Криминал

В Пензе бизнесмен решил купить африканское дерево и лишился 4 млн

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Африканское дерево, обладающее уникально низкими теплопроводными свойствами и используемое для строительства бань и саун, привлекло внимание пензенского предпринимателя. Растение носит название абаш (абачи), его также называют африканским дубом.

Пензенец нашел в интернете объявление о поставке заморского дерева и решил сделать заказ. По электронной почте стороны заключили контракт о поставке изделия из африканского дуба. Бизнесмен частично оплатил покупку, перечислив продавцу более 2,5 млн рублей.

В октябре ему на электронную почту пришли из Африки отгрузочные документы. Пензенец не стал проверять наличие товара и перевел продавцу около 1,3 млн рублей.

С этого момента сайт оказался заблокирован, а африканское дерево так и не дошло до Пензы.

Бизнесмен обратился в полицию. Как оказалось, он знал о подобных способах мошенничества, однако попался на удочку аферистов. Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Да,такое лечится только кувалдой.В межушный ганглий!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Африканское дерево, обладающее уникально низкими теплопроводными свойствами
Так основные места утечки тепла это не дерево, а стыки. А тут без разницы сосна или баобаб.

Гость||

Интересно, кто же это такой? У кого из бизнесменов так много саун?

Имя: Гость
Комментарий:

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