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Криминал

Кузнечанина, проломившего ребенку голову за беспорядок в доме, ждет суд

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Жителя Кузнецка, жестоко избившего трехлетнюю дочь, ждет скамья подсудимых. Обстоятельства преступления выясняли региональное управление СК РФ и областная прокуратура.

Кузнечанин один воспитывал дочерей-близнецов, мать которых умерла в 2018 году. Он забрал малышек из детского дома в январе 2020 года после покупки собственного жилища. По словам отца, девочки часто устраивали беспорядок, за это он бил их ремнем.

2 сентября мужчина выпил пива со своим знакомым. Когда гость вечером ушел, отец накормил детей и отправился спать, оставив их играть в своей комнате. Проснувшись, он обнаружил разлитое на диване растительное масло и воду на кухонном полу.

«К тому моменту дети уже спали. Отец решил не откладывать наказание и разбудил одну из дочерей, которую считал зачинщицей. Он водил ее по дому и ругал, а затем не сдержал эмоции и ударил ребенка по лицу. Девочка упала на пол, а он продолжил ругаться и несколько раз ударил ее ногой по голове. После этого мужчина занялся уборкой», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вскоре у лежавшей на полу девочки начались судороги и потекла кровь из уха. Отец испугался и вызвал скорую помощь. Врачи обнаружили у маленькой пациентки перелом черепа.

Злоумышленника взяли под стражу, уголовное дело направлено в районный суд. Дети после лечения помещены в Пензенский дом ребенка, расположенный в Кузнецке.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дети на то и дети,чтобы шалить,тем более таких малышей нельзя оставлять без присмотра!

Гость||

Во всем виновата школа

Гость||

Гость писал(a):

Во всем виновата школа
Да-да. Учителя в перерывах между подтасовками бюллетеней и пересчитыванием репетиторских барышей учат наших детей плохому. Просто вот такие они люди. Все остальные нормальные, а учителя такие

Гость||

Бедная малышка(( и матери нет, и отец изверг. Пусть их возьмут в любящую семью!

Имя: Гость
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