В Сурске мужчина упал и умер после удара в лицо

09.11.2020 | 15:46

Городищенский районный суд наказал 22-летнего жителя Сурска за причинение смерти по неосторожности 31-летнему мужчине.

Трагедия случилась ночью 31 мая. Молодой человек присоединился к друзьям, распивавшим алкоголь рядом с рынком в Сурске. Появление горожанина не понравилось его знакомому, который приехал туда чуть раньше. Между ними разгорелся конфликт.

Долгое время компания разнимала пьяных собутыльников, но беды избежать не удалось. После очередной потасовки молодой человек ушел домой, а затем вернулся и ударил оппонента локтем в лицо. Жертва упала на землю, получила черепно-мозговую травму и стала хрипеть.

Друзья уговорили горожанина позвонить матери и попросить привезти нашатырный спирт, однако раненому это не помогло. Тогда приятели вызвали скорую помощь, которая зафиксировала смерть мужчины.

В суде житель Сурска признал вину и раскаялся. Он объяснил, что погибший приставал к нему и всячески провоцировал.

«Смягчающими наказание обстоятельствами суд счел противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, активное способствование расследованию, оказание помощи потерпевшему», - пояснили служители Фемиды.

Молодого человека приговорили к полутора годам ограничения свободы. Кроме того, горожанин обязан компенсировать моральный ущерб отцу погибшего в размере 250 000 рублей.