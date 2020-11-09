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Криминал

В Пензе вынесен приговор по делу о поножовщине на ул. Клары Цеткин

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В Пензе вынесен приговор жителю Неверкинского района, ранившему 29-летнего мужчину туристическим ножом.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июня в кафе на улице Клары Цеткин. 26-летний сельчанин увидел своего приятеля и начал предъявлять ему претензии из-за того, что он не вышел на работу. За него заступился знакомый.

Сотрудник заведения сделал замечание конфликтующим. Те вышли на улицу. Подсудимый достал туристический нож и нанес мужчине, заступившемуся за его приятеля, два удара - в живот и бедро. В результате тот получил ранения, которые впоследствии расценили как тяжкий вред здоровью.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, он должен заплатить потерпевшему размере 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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