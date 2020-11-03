В Пензенской области вынесен приговор по делу об убийстве скалкой

03.11.2020 | 08:20

В Каменском районе вынесен приговор по делу о жестокой расправе в селе Кевдо-Мельситово. 48-летний местный житель признан виновным в гибели своей жены и односельчанина.

Трагические события произошли 27 июня. За неделю до этого от подсудимого ушла жена. Она жила у знакомого - мужчины в возрасте 59 лет. Тот не сказал об этом злоумышленнику. А когда супруг все же узнал о местонахождении женщины, то вооружился скалкой и отправился выяснять отношения.

37-летнюю супругу подсудимый нашел в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес ей не менее 49 ударов скалкой по голове, телу, рукам и ногам, после чего отвел в ванну, чтобы она смыла кровь и пошла с ним домой. Сам же отправился в комнату, где спал хозяин.

«Той же скалкой незваный гость нанес ему не менее 5 ударов в область головы. Зашедший в это время в дом сын потерпевшего увидел выходившего злоумышленника, а также обнаружил потерпевших и вызвал скорую медицинскую помощь», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Оба потерпевших скончались в тот же вечер. Это произошло по пути в больницу в машине скорой помощи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Поскольку у мужчины не было замысла убить супругу (он рассказал, что хотел вернуть ее домой), его действия квалифицировали по двум статьям: ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд приговорил сельчанина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«По инициативе государственного обвинителя судом вынесено частное постановление главе администрации Каменского района в связи с выявленными нарушениями в организации профилактической работы», - добавила Светлана Артамонова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.