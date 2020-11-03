Пензенец ударил ножом сестру за отказ от трезвости и пошел спать

03.11.2020 | 15:44

46-летний житель Пензы обвиняется в убийстве близкой родственницы. Преступление произошло 18 августа этого года.

В тот день в квартиру мужчины пришла 40-летняя сестра. Они выпили, и брат стал укорять женщину в пристрастии к алкоголю. В ответ родственница оскорбила его и собралась уходить в поисках денег на дальнейшую выпивку.

Когда она вышла в коридор, пензенец метнулся на кухню за ножом и вонзил лезвие в спину сестры. Удар оказался смертельным. А брат, ратовавший за трезвость, отправился спать.

Лишь через несколько часов, сходив за спиртным и выпив его, он сообщил по телефону родственникам о произошедшем. Они приехали и вызвали полицию.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.