Пензячка перевела новому знакомому 440 тысяч и потеряла с ним связь

01.11.2020 | 18:26

53-летняя пензячка стала жертвой мошенника. Судьба свела их на сайте знакомств, в денежные отношения с ним она вступать не собиралась. Но мужчина был настойчив.

«В процессе общения собеседник предложил женщине оформить кредит на свое имя и впоследствии передать ему эти денежные средства под более высокий процент. Женщина не сразу согласилась на предложение мужчины, но впоследствии незнакомец убедил ее, что вложение денег выгодное», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Максим Курашенко.

В итоге она перевела на различные счета около 440 тысяч рублей. После этого ее новый знакомый перестал выходить на связь. Гражданка обратилась в полицию.

«УМВД России по Пензенской области напоминает: опасно доверять незнакомцам. При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки», - предостерег Максим Курашенко.

Тем временем личность интернет-знакомого потерпевшей устанавливается. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.