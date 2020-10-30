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Криминал

В Пензе рецидивист украл дорогой телефон у уснувшего собутыльника

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Неоднократно судимый 34-летний пензенец вновь отправится в места лишения свободы. Последнее преступление, которое он совершил, - кража.

Это произошло 9 мая, в День Победы. Мужчина отмечал праздник в баре, познакомился с другим посетителем заведения и предложил проводить его до дома на улице Медицинской.

В подъезде они продолжили банкет, и вскоре новый знакомый, совершенно опьянев, уснул. Собутыльник обшарил его одежду, обнаружил во внутреннем кармане куртки телефон и украл его.

Наутро протрезвевший владелец аппарата стоимостью свыше 25 тысяч рублей хватился пропажи и обратился в полицию. В тот же день правоохранители установили злоумышленника, обыскали его жилище, нашли телефон и вернули хозяину.

«Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наутро протрезвевший владелец аппарата стоимостью свыше 25 тысяч рублей хватился пропажи и обратился в полицию.
Стукач!

Гость||

Как он запомнил с кем пил если был в хламину ?

Имя: Гость
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