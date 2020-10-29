Задержанным в Кузнецке любителям конопли грозит срок до 10 лет

29.10.2020 | 20:30

Почти полтора килограмма марихуаны изъяли полицейские в Кузнецке при задержании двух мужчин. Один из них приехал в Пензенскую область из Тольятти на обучение, но был пойман стражами порядка с целым пакетом сушеной конопли.

«Это для личного употребления», - заявил он.

Спустя некоторое время оперативники задержали еще одного гражданина - жителя города Ульяновска, 1997 года рождения.

«В ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты части конопли весом около одного килограмма. Данное наркотическое растение молодой человек нарвал для собственного потребления, пытался высушить и в дальнейшем употребить», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.