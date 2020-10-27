В Пензе у должницы пытались выманить 650 тыс. на взятку приставам

27.10.2020 | 12:27

В Пензе к реальному сроку приговорен 41-летний местный житель, который пытался выманить у другой горожанки 650 тыс. руб. Наказание было назначено ему в Ленинском районном суде.

Согласно материалам дела, в конце 2019 года мужчина получил от знакомого информацию, что судебные приставы возбудили в отношении одной из жительниц города исполнительные производства на сумму 3 млн руб., в связи с чем ей требовалась помощь.

Злоумышленник вышел на связь с должницей и убедил ее, что производства можно окончить без выплаты средств. По его словам, для этого необходимо было передать приставам взятку - 650 тыс. руб.

Помогать женщине с избавлением от долгов он не собирался. Чтобы скрыть свой истинный замысел, мужчина предложил ей заключить договор об оказании юридических услуг. Это было сделано, хотя потерпевшая сообщила, что подобная помощь ее не интересует.

Потенциальная жертва сначала согласилась с планом, но потом засомневалась и обратилась в правоохранительные органы. В результате вечером 30 декабря мужчину задержали на парковке на ул. Космодемьянской. Это произошло после передачи ему части оговоренной суммы - 350 тыс. руб.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

«Гражданин вину не признал, пояснил, что собирался оказывать юридические услуги в рамках заключенного с потерпевшей договора. Однако его показания опровергаются доказательствами, в числе которых аудиозаписи его разговоров с потерпевшей, которые она производила на свой диктофон», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В результате мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Его адвокат обжаловал приговор, требуя оправдания, но суд высшей инстанции не удовлетворил заявление.