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Криминал

Неподалеку от Заречного бомжа до смерти забили поленом за халтуру

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45-летнего жителя Пензы обвиняют в смерти 46-летнего бомжа.

Следствие установило, что утром 3 октября горожанин попросил бродягу за деньги обработать дачный участок: вскопать кое-где, убрать листву и сорняки. Тот согласился.

Хозяин ушел по делам, оставив работника выполнять поручение, но, когда вернулся, обнаружил, что его и след простыл, а дача открыта.

Пензенец выпил, сам обработал участок и после этого отправился на поиски беглеца. Днем того же дня он нашел его спящим в лесополосе, неподалеку от забора, которым обнесен город Заречный, и пункта приема металлолома на Станционной улице.

Работодатель разбудил схалтурившего бродягу и стал предъявлять ему претензии. Однако словами не ограничился: сначала он ударил бомжа кулаком по лицу, а потом принялся бить его поленом по голове.

В итоге мужчина скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Пензенца задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и заключили под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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