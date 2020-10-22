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Криминал

Вспомнили 90-е: в Пензе мужчина скончался после визита к брату

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60-летнего жителя Пензы обвиняют в смерти его 46-летнего брата.

По данным следствия, вечером 3 октября мужчины выпивали в квартире старшего из родственников на улице Дружбы. Во время застолья гость стал предъявлять претензии хозяину по поводу убийства им отца в конце 90-х.

Мужчина разозлился, схватил бутылку и начал наносить ею удары младшему брату. Когда та раскололась, он взял топор и продолжил бить уже лежавшую жертву. Придя в себя, хозяин выгнал гостя из квартиры.

Потерпевший смог пройти лишь несколько метров, около подъезда он умер. «Смерть наступила от комбинированной травмы головы, груди, живота с повреждением внутренних органов», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Труп обнаружила соседка, она и позвонила в полицию. Прибывшие на место оперативники установили, что к преступлению может быть причастен брат покойного. Последний не стал отрицать этого, сознавшись во всем.

«Полицейские обнаружили в квартире злоумышленника следы крови, которые хозяин пытался отмыть», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчину, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, закрепляют доказательственную базу.

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Источник — видео УМВД России по Пензенской области
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Гость||

А я лысому всегда говорю,не буди лихо,пока тихо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина разозлился, схватил бутылку и начал наносить ею удары . Когда та раскололась, он взял топор и продолжил бить уже лежавшую жертву. Придя в себя, хозяин выгнал гостя из квартиры.
Это он еще не сильно разозлился.

Имя: Гость
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