Вспомнили 90-е: в Пензе мужчина скончался после визита к брату

22.10.2020 | 11:41

60-летнего жителя Пензы обвиняют в смерти его 46-летнего брата.

По данным следствия, вечером 3 октября мужчины выпивали в квартире старшего из родственников на улице Дружбы. Во время застолья гость стал предъявлять претензии хозяину по поводу убийства им отца в конце 90-х.

Мужчина разозлился, схватил бутылку и начал наносить ею удары младшему брату. Когда та раскололась, он взял топор и продолжил бить уже лежавшую жертву. Придя в себя, хозяин выгнал гостя из квартиры.

Потерпевший смог пройти лишь несколько метров, около подъезда он умер. «Смерть наступила от комбинированной травмы головы, груди, живота с повреждением внутренних органов», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Труп обнаружила соседка, она и позвонила в полицию. Прибывшие на место оперативники установили, что к преступлению может быть причастен брат покойного. Последний не стал отрицать этого, сознавшись во всем.

«Полицейские обнаружили в квартире злоумышленника следы крови, которые хозяин пытался отмыть», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мужчину, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, закрепляют доказательственную базу.