Житель Мокшанского района заплатил более 8 тысяч за посылку с землей

21.10.2020 | 18:22

Житель Мокшанского района соблазнился большой скидкой и заказал через интернет дорогостоящий телефон.

«Оставил заявку, в течение 30 минут мне перезвонил менеджер, подтвердил заказ. Я продиктовал домашний адрес, куда высылать iPhone 11», - рассказал потерпевший.

Заказ обещали прислать в течение 10 дней. И он был доставлен в срок. Мужчина оформил наложенный платеж, однако реальность превзошла все ожидания.

«В посылке оказалась обыкновенная земля. То есть я купил горсть земли за 8 608 рублей 80 копеек», - пояснил потерпевший.

«В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению подозреваемых в совершении данного преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: принимая решение об оплате заказанного товара наложенным платежом, помните, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не ее содержимое», - отметил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Безопаснее пользоваться услугами курьера и оплачивать заказ после вскрытия посылки в его присутствии.