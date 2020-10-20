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Криминал

В р. п. Башмаково пьяный водитель ударил инспектора ДПС в лицо

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Башмаковский районный суд наказал 29-летнего местного жителя за применение насилия в отношении полицейского.

Августовским вечером пьяный мужчина передвигался по поселку Башмаково на машине и в определенный момент был остановлен инспектором ДПС. Тот предложил нарушителю пройти освидетельствование, на что водитель ответил категоричным отказом.

Тогда полицейский потребовал от сельчанина проследовать в служебный автомобиль и проехать в отделение для разбирательства и оформления документов. Мужчина стал сопротивляться, а попытка посадить его в салон закончилась ударом локтем в лицо правоохранителя. В результате последний получил телесное повреждение.

В судебном заседании сельчанин признал вину. Его приговорили к лишению свободы условно на 1 год с испытательным сроком в 1,5 года.

Приговор не вступил в силу.

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Гость||

Сотку хрустов наковырял бы, даже условки бы не было. Дундук.

Гость||

Надо было еще добавочки перышком.

Гость||

За брошенный пластиковый стаканчик по более дали.

Имя: Гость
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