Дело об убийстве и покушении на убийство в Заречном передали в суд

20.10.2020 | 09:29

До 20 лет лишения свободы грозит жителю Заречного. Он обвиняется в убийстве одного человека и покушении на убийство другого.

Трагедия произошла в закрытом городе вечером 3 марта. В подъезде многоэтажки на улице Мира зареченец разговаривал со знакомым. Из лифта вышли трое мужчин и пригласили их к себе в гости.

После возлияний новые знакомые поинтересовались, есть ли у 52-летнего гостя деньги и ценности. Один из них, 30-летний, схватил его за цепочку. В ответ мужчина взял лежавший на столе нож и не менее 60 раз ударил обидчика в голову и шею. Зареченец скончался на месте. Еще пять ударов агрессор нанес его 31-летнему приятелю, в том числе один из них пришелся в грудь.

«Хозяин квартиры и раненый выбежали на лестничную площадку. Они сообщили о произошедшем в полицию и удерживали дверь в квартиру, чтобы разбушевавшийся гость не скрылся с места преступления», - сообщает подробности портал «Заречье сегодня».

Агрессора задержали и заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.