Саратовец в Пензе украл две шубы, спрятав их под куртку

В Пензе 30-летнего жителя Энгельса Саратовской области осудили за кражу меховых изделий из торгового центра «Триумф» на улице Суворова.
В ноябре прошлого года мужчина подошел к одной из вешалок и, пока на него никто не смотрел, снял с нее две норковые шубы. Он умудрился спрятать их под свою куртку и в таком виде спокойно покинул магазин, причинив предпринимателю ущерб в размере 63 000 рублей.
В тот же день злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД. При осмотре машины в багажнике они обнаружили украденные шубы и вернули их хозяину.
Ранее судимый саратовец признал свою вину, ему назначили наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
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А за сбитого насмерть человека, да в пьяном угаре столько же поселения дают. Вот так!