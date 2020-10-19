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Криминал

Саратовец в Пензе украл две шубы, спрятав их под куртку

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В Пензе 30-летнего жителя Энгельса Саратовской области осудили за кражу меховых изделий из торгового центра «Триумф» на улице Суворова.

В ноябре прошлого года мужчина подошел к одной из вешалок и, пока на него никто не смотрел, снял с нее две норковые шубы. Он умудрился спрятать их под свою куртку и в таком виде спокойно покинул магазин, причинив предпринимателю ущерб в размере 63 000 рублей.

В тот же день злоумышленника остановили сотрудники ГИБДД. При осмотре машины в багажнике они обнаружили украденные шубы и вернули их хозяину.

Ранее судимый саратовец признал свою вину, ему назначили наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А за сбитого насмерть человека, да в пьяном угаре столько же поселения дают. Вот так!

Имя: Гость
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