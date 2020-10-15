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Криминал

Жителю Бессоновского района грозит до пяти лет тюрьмы за убийство собаки

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Мужчина в пьяном угаре зарезал собаку своего знакомого. В Бессоновском районе подозреваемый выпивал у товарища в гостях. Домашнее животное томилось на цепи. При этом кормить его было нечем, да и сам владелец решил поспорить с гостем, что тот не сможет убить ни в чем не повинного пса.

«Слабо, говорит, зарезать. Я говорю: «Как хочешь. Не жалко - давай чикнем», - рассказал подозреваемый.

«Вооружившись ножом, мужчина вышел на улицу, подошел к собаке, которая находилась на привязи, и нанес ножевые ранения, от которых животное погибло», - сообщила старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Свидетелями жестокой расправы стали соседи, они и вызвали полицию. В отношении жителя села Грабово возбудили уголовное дело. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде, но в скором времени может лишиться свободы на срок до 5 лет.

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Гость||

Поступок страшный. Жалко животных.Но за собаку - до пяти лет это не правильно.Людей -то еще жалче.А в тюрьме плохо будет.Да и по пьянке дело случилось. А в таком состоянии человек под контролем у Дьявола и совершает безумные поступки.

Гость||

Зачем просто так то? Правда и собаке с голодухи на мучица...

Гость||

Классно, за собаку 5 лет, а за человека....?

Гость||

Гость писал(a):

Классно, за собаку 5 лет, а за человека....?
Как в набережных Челнах? Штраф наверное, сто рублей.

Имя: Гость
Комментарий:

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