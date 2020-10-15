Жителю Бессоновского района грозит до пяти лет тюрьмы за убийство собаки

15.10.2020 | 18:45

Мужчина в пьяном угаре зарезал собаку своего знакомого. В Бессоновском районе подозреваемый выпивал у товарища в гостях. Домашнее животное томилось на цепи. При этом кормить его было нечем, да и сам владелец решил поспорить с гостем, что тот не сможет убить ни в чем не повинного пса.

«Слабо, говорит, зарезать. Я говорю: «Как хочешь. Не жалко - давай чикнем», - рассказал подозреваемый.

«Вооружившись ножом, мужчина вышел на улицу, подошел к собаке, которая находилась на привязи, и нанес ножевые ранения, от которых животное погибло», - сообщила старший следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Свидетелями жестокой расправы стали соседи, они и вызвали полицию. В отношении жителя села Грабово возбудили уголовное дело. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде, но в скором времени может лишиться свободы на срок до 5 лет.