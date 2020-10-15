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Криминал

Пензенец присвоил более 300 000 рублей и не признал вину

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В Пензе осудили 33-летнего горожанина, присвоившего более 300 000 рублей, собранных на ремонт труб многоэтажки в селе Старая Каменка.

В октябре 2018 года мужчина действовал от имени своей жены, занимавшейся бизнесом, и составил дефектные акты на ремонт сетей холодного водоснабжения и канализации. У пензенца вышла сумма, превысившая 877 000 рублей.

В процессе ремонта стоимость работ специалистов уменьшилась, однако пензенец не стал говорить об этом ни собственникам квартир, ни управляющей компании, отвечавшей за дом.

В январе 2019 года мужчина подготовил акты о приемке объекта, сумму в договоре не поменял. В итоге подрядчик получил около 509 000 рублей, а разницу более чем в 304 000 рублей горожанин положил в свой карман.

«Собственники обнаружили несоответствие выполненных работ их стоимости и обратились с заявлением в органы внутренних дел», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Во время предварительного расследования пензенец возместил причиненный ущерб. Вину в присвоении денег он не признал.

Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Пока приговор не вступил в законную силу, несогласный с решением пензенец подал апелляцию.

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