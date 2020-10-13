Житель Пензы три года шпионил за женой с помощью телефона

13.10.2020 | 11:33

В Пензе привлечен к ответственности 42-летний мужчина, организовавший слежку за женой. Уголовное дело по факту незаконного производства специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, расследовали сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ.

«По данным следствия, в сентябре 2017 года мужчина приобрел в сети интернет программу, позволяющую негласно контролировать телефонные переговоры, СМС-сообщения, переписку в мессенджерах, определять местонахождение устройства сотовой связи, а также обеспечивающую возможность удаленного доступа к этим данным и управление иными функциями телефона», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Мужчина установил программу на телефон жены и до июня 2020 года отслеживал всю информацию, которая его интересовала. Однако его действия были обнаружены. По факту произошедшего возбудили дело.

Во время судебного разбирательства подсудимый признал вину и выступил с ходатайством о назначении ему судебного штрафа. Потерпевшая против прекращения дела не возражала.

В итоге мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей и конфисковали телефон (как орудие преступления).

В сентябре 2020 года стало известно о расследовании незаконных действий 41-летней пензячки. Она установила шпионскую программу на телефон мужа и 5 лет следила за его общением.