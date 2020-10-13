Бековчанин сбыл фальшивые деньги и лишился свободы на полтора года

13.10.2020 | 15:50

26-летнего жителя Бековского района, разменявшего фальшивую купюру достоинством в 5 000 рублей, приговорили к реальному сроку.

Поддельные деньги достались молодому мужчину незаконным способом. В мае-июне 2020 года в Москве он заплатил неустановленному лицу за информацию о месте тайника, где была спрятана банкнота, изготовленная не на предприятии Гознака.

Обнаружив «закладку», бековчанин взял фальшивые 5 000 рублей и хранил их. 29 июля он расплатился банкнотой в продуктовом магазине в селе Карповка Сердобского района, где набрал продуктов на сумму около 2 000 рублей. Получив сдачу, злоумышленник скрылся.

«В судебном заседании он свою вину признал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Служители Фемиды приговорили мужчину к полутора годам колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.