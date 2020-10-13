Сетевое издание|18+|Вторник|13 окт 2020|17:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Бековчанин сбыл фальшивые деньги и лишился свободы на полтора года

Печать

26-летнего жителя Бековского района, разменявшего фальшивую купюру достоинством в 5 000 рублей, приговорили к реальному сроку.

Поддельные деньги достались молодому мужчину незаконным способом. В мае-июне 2020 года в Москве он заплатил неустановленному лицу за информацию о месте тайника, где была спрятана банкнота, изготовленная не на предприятии Гознака.

Обнаружив «закладку», бековчанин взял фальшивые 5 000 рублей и хранил их. 29 июля он расплатился банкнотой в продуктовом магазине в селе Карповка Сердобского района, где набрал продуктов на сумму около 2 000 рублей. Получив сдачу, злоумышленник скрылся.

«В судебном заседании он свою вину признал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Служители Фемиды приговорили мужчину к полутора годам колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

а так можно было?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте