В Нижнем Ломове мужчина разбил витрину магазина и взял iPhone 11

11.10.2020 | 13:13

В Нижнем Ломове сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона и парфюмерии из магазинов.

Директор торговой точки обратилась к патрулирующим улицы правоохранителям и рассказала, что несколько минут назад незнакомый ей мужчина взял с витрины флакон туалетной воды и пошел к выходу. Женщина попыталась остановить его, но он осыпал ее ударами.

Потерпевшая описала злоумышленника, и росгвардейцы направились на его поиски. Около дома на улице Сергеева они заметили потенциального преступника и задержали на месте.

«Позже выяснилось, что он также подозревается в открытом хищении мобильного телефона iPhone 11 Pro из салона связи города. Как следовало из полученной ориентировки, гражданин зашел в торговый зал салона, разбил витрину, взял телефон и скрылся. Заявленный телефон был обнаружен у задержанного», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Теперь с мужчиной разбирается полиция.