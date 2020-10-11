Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 окт 2020|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Нижнем Ломове мужчина разбил витрину магазина и взял iPhone 11

Печать

В Нижнем Ломове сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефона и парфюмерии из магазинов.

Директор торговой точки обратилась к патрулирующим улицы правоохранителям и рассказала, что несколько минут назад незнакомый ей мужчина взял с витрины флакон туалетной воды и пошел к выходу. Женщина попыталась остановить его, но он осыпал ее ударами.

Потерпевшая описала злоумышленника, и росгвардейцы направились на его поиски. Около дома на улице Сергеева они заметили потенциального преступника и задержали на месте.

«Позже выяснилось, что он также подозревается в открытом хищении мобильного телефона iPhone 11 Pro из салона связи города. Как следовало из полученной ориентировки, гражданин зашел в торговый зал салона, разбил витрину, взял телефон и скрылся. Заявленный телефон был обнаружен у задержанного», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Теперь с мужчиной разбирается полиция.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
0
0
0
0
 
Гость||

сначала духи,потом айфон. дальше что на него повесят?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина попыталась остановить его, но он осыпал ее ударами.
Таким нобелевскую премию дают за спасение человечества. Кто знает, что эта женщина задумала.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте