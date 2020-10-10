В Пензенском районе директор ответил за гибель работницы под погрузчиком

10.10.2020 | 10:52

В Пензенском районе закончилось расследование смерти 54-летней женщины на производстве. Работодателю погибшей назначили судебный штраф.

Трагедия произошла 29 мая. Сельчанка, занимавшая должность заведующей складом сельскохозяйственной фирмы, присутствовала при погрузочно-разгрузочных работах. На женщину опрокинулся вилочный погрузчик с картофелем. От полученных травм она скончалась на месте.

В нарушение норм и правил профилактики производственного травматизма руководитель допустил потерпевшую к работе без обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда. В результате произошел несчастный случай, рассказала старший помощник регионального управлении СК РФ Татьяна Махницкая.

В ходе следствия руководитель организации возместил родным погибшей моральный и материальный ущерб и подал ходатайство о прекращении уголовного дела, которое служители Фемиды удовлетворили. Мужчине назначен судебный штраф в 50 000 рублей.