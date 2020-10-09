Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Жители с. Грабово заявили в полицию о садистском убийстве собаки

Печать

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту садистского убийства собаки.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова рассказала, что инцидент произошел в сентябре в селе Грабово. Один из жителей района пришел в гости к знакомому и увидел во дворе собаку, сидевшую на привязи.

«Бессоновец умышленно неоднократно нанес животному удары ножом в область шеи и применил к ней физическую силу, причинив боль и физические страдания, повлекшие гибель собаки», - уточнила Артамонова.

О произошедшем стало известно благодаря сообщению соседей. Услышав визг собаки, они обратились в полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов). Известно, что ранее он уже был судим.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование контролирует прокуратура.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

дадут условно и все мыльная опера

Гость||

Мразь! Давайте реальные сроки за убийство животных!!

Гость||

Гость писал(a):

Мразь! Давайте реальные сроки за убийство животных!!
А если эта собака сорвалась днем ранее с привязи и покусала его детей? Мрази, как правило это те, кто не разобравшись в вопросе сразу ярлыки вешают.

Гость||

Почему за призыв к убийству собаки наказывают, а за призыв дать срок человеку, вину которого еще не доказали, нет?

Везде слова, но водном лучае наказание есть, в другом нет. Почему только орущих зоофилов поддерживают, а человекофилов нет?

Гость||

Собака с цепи сорвалась и напала на мужика, тот стал защищаться, вот и всё. А так как он уже был судимый, то на нём решили сделать галочку

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте