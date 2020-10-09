Жители с. Грабово заявили в полицию о садистском убийстве собаки

09.10.2020 | 10:36

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту садистского убийства собаки.

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова рассказала, что инцидент произошел в сентябре в селе Грабово. Один из жителей района пришел в гости к знакомому и увидел во дворе собаку, сидевшую на привязи.

«Бессоновец умышленно неоднократно нанес животному удары ножом в область шеи и применил к ней физическую силу, причинив боль и физические страдания, повлекшие гибель собаки», - уточнила Артамонова.

О произошедшем стало известно благодаря сообщению соседей. Услышав визг собаки, они обратились в полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов). Известно, что ранее он уже был судим.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование контролирует прокуратура.