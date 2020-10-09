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Криминал

С начала года почти 2 000 жителей области стали жертвами мошенников

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Пензячка считала, что никогда не станет жертвой мошенников, но лишилась своих сбережений. Обманули ее по стандартной схеме: по телефону злоумышленник напугал женщину сообщением о попытке оформить на нее кредит.

«Мужчина сказал, что для блокировки данной операции необходимо ему сообщить код моей банковской карты, что я и сделала. Я ему поверила!» - рассказала потерпевшая.

А затем с ее карты стали списываться деньги. В итоге она потеряла 600 тысяч рублей.

«Убедительная просьба к гражданам: в случае поступления подобных звонков якобы от сотрудников банков, которые просят вас предоставить персональные данные банковской карты и коды, поступившие в СМС-сообщениях, не сообщать им никакую информацию и прекратить разговор, поскольку настоящие сотрудники банка не могут видеть движение денежных средств по вашему банковскому счету», - пояснил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александр Петаев.

Полицейские отмечают сильный рост числа мошенничеств. С начала 2020 года в Пензенской области возбуждено более 1 900 подобных уголовных дел. Граждан обманывали на суммы от нескольких тысяч до миллиона и более рублей.

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Гость||

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Гость||

А сколько стали жертвой едросов?

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