В Пензе будут судить мужчину, стрелявшего из автомата у вокзала

06.10.2020 | 09:47

В Пензе перед судом предстанет 27-летний местный житель, устроивший стрельбу на привокзальной площади станции Пенза-I.

Инцидент произошел рано утром 19 июля. Злоумышленник находился в салоне автомобиля Mercedes. Он взял светозвуковой охолощенный автомат Калашникова и несколько раз выстрелил вверх через люк в потолке иномарки.

Спустя некоторое время мужчина вновь устроил стрельбу - на этот раз вблизи частных домов на улице Злобина.

Задержать хулигана удалось благодаря телефонному обращению некого гражданина в полицию. Автомат у нарушителя спокойствия изъяли. Правоохранители пришли к выводу, что выстрелы он производил беспричинно, из хулиганских побуждений, испытывая явное неуважение к обществу. В результате общественный порядок был грубо нарушен.

Теперь любителю стрельбы грозит ответственность по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.