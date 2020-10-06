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Криминал

В Пензе будут судить мужчину, стрелявшего из автомата у вокзала

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В Пензе перед судом предстанет 27-летний местный житель, устроивший стрельбу на привокзальной площади станции Пенза-I.

Инцидент произошел рано утром 19 июля. Злоумышленник находился в салоне автомобиля Mercedes. Он взял светозвуковой охолощенный автомат Калашникова и несколько раз выстрелил вверх через люк в потолке иномарки.

Спустя некоторое время мужчина вновь устроил стрельбу - на этот раз вблизи частных домов на улице Злобина.

Задержать хулигана удалось благодаря телефонному обращению некого гражданина в полицию. Автомат у нарушителя спокойствия изъяли. Правоохранители пришли к выводу, что выстрелы он производил беспричинно, из хулиганских побуждений, испытывая явное неуважение к обществу. В результате общественный порядок был грубо нарушен.

Теперь любителю стрельбы грозит ответственность по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Недоиграл в детстве...

Гость||

Где камент про стукачей и завистников?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Злоумышленник находился в салоне автомобиля Mercedes
Наверно оштрафуют.

Гость||

Гость писал(a):

Где камент
...кОММент.

Гость||

Женить его пора давно

Гость||

Под кайфом был? Как можно стрелять в центре города?

Гость||

Да я всё время в центре стреляю из боевого, то из холостого и ничего!Я МЕНТ!

Гость||

Национальность стрелявшего интересно знать

Гость||

Гость писал(a):

Я МЕНТ!
ты цемент

Имя: Гость
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