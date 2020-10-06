В Пензе будут судить мужчину, стрелявшего из автомата у вокзала

В Пензе перед судом предстанет 27-летний местный житель, устроивший стрельбу на привокзальной площади станции Пенза-I.
Инцидент произошел рано утром 19 июля. Злоумышленник находился в салоне автомобиля Mercedes. Он взял светозвуковой охолощенный автомат Калашникова и несколько раз выстрелил вверх через люк в потолке иномарки.
Спустя некоторое время мужчина вновь устроил стрельбу - на этот раз вблизи частных домов на улице Злобина.
Задержать хулигана удалось благодаря телефонному обращению некого гражданина в полицию. Автомат у нарушителя спокойствия изъяли. Правоохранители пришли к выводу, что выстрелы он производил беспричинно, из хулиганских побуждений, испытывая явное неуважение к обществу. В результате общественный порядок был грубо нарушен.
Теперь любителю стрельбы грозит ответственность по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
«Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
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