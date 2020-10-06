В Бессоновке завершилось расследование убийства из-за 35 000 р.

06.10.2020 | 16:09

В Бессоновке завершено расследование уголовного дела об убийстве 84-летней местной жительницы. Трагедия произошла 12 мая.

В смерти пенсионерки обвиняются местные жители 38 и 42 лет. Утром в тот день приятели сели пить. Один из них поделился сведениями о том, что у престарелой односельчанки есть деньги, и предложил ее ограбить.

Вооружившись ножами, злоумышленники залезли в дом пенсионерки и по очереди начали бить ее холодным оружием по телу и шее. При этом 41-летний подельник требовал у жертвы сказать, где она хранит деньги.

В итоге злоумышленникам удалось обнаружить 35 000 рублей. Забрав их, они скрылись, оружие выбросили в кусты. Пожилая сельчанка скончалась от колото-резаных ранений, повлекших массивную кровопотерю.

Похищенные деньги приятели потратили на алкоголь, продукты питания и такси.

15 мая мужчин задержали. Выяснилось, что ранее они уже имели проблемы с законом: одного привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов, хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, другого - за алименты и пьяную езду.

«После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в областной суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.