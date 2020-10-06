Сетевое издание|18+|Вторник|6 окт 2020|17:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Бессоновке завершилось расследование убийства из-за 35 000 р.

Печать

В Бессоновке завершено расследование уголовного дела об убийстве 84-летней местной жительницы. Трагедия произошла 12 мая.

В смерти пенсионерки обвиняются местные жители 38 и 42 лет. Утром в тот день приятели сели пить. Один из них поделился сведениями о том, что у престарелой односельчанки есть деньги, и предложил ее ограбить.

Вооружившись ножами, злоумышленники залезли в дом пенсионерки и по очереди начали бить ее холодным оружием по телу и шее. При этом 41-летний подельник требовал у жертвы сказать, где она хранит деньги.

В итоге злоумышленникам удалось обнаружить 35 000 рублей. Забрав их, они скрылись, оружие выбросили в кусты. Пожилая сельчанка скончалась от колото-резаных ранений, повлекших массивную кровопотерю.

Похищенные деньги приятели потратили на алкоголь, продукты питания и такси.

15 мая мужчин задержали. Выяснилось, что ранее они уже имели проблемы с законом: одного привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов, хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, другого - за алименты и пьяную езду.

«После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в областной суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте